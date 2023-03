Real Sociedad-Roma finisce 0-0. Giallorossi ai quarti di finale, spagnoli in 10 nel finale

Pagine Romaniste – Ci si aspettava una partita rude, scomoda e di lotta. Così è stato. La Roma difende con una prestazione maiuscola dal punto di vista di ordine tattico il vantaggio dell’andata, dove El Shaarawy e Kumbulla avevano santificato il passaggio del turno. La Real Sociedad prende da subito il campo, non riuscendo però ad oltrepassare la muraglia innalzata dal perfetto terzetto difensivo.

TABELLINO

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel (71′ Sola), Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez (79′ Cho), Merino, Zubimendi, Silva; Oyarzabal (71′ Kubo), Sorloth (62′ Fernandez).

A disposizione: Barrenetxea, Cho, Munoz, Navarro, Kubo, Sola, Turrientes, Zubiaurre, Illarramendi, Guevara, Pacheco, Fernandez.

Allenatore: Alguacil.

Diffidati: Méndez.

Indisponibili: Elustondo, Sadiq.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (41′ Zalewski), Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini (87′ Bove), Dybala (75′ El Shaarawy); Belotti (75′ Abraham).

A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Llorente, Matic, Camara, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Zalewski, Abraham, Volpato.

Allenatore: José Mourinho.

Diffidati: Spinazzola.

Squalificati:-.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.



Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Marinescu-Artene.

IV Uomo: Fesnic.

Var: Dankert.

Avar: Storks.

Marcatori:

Ammoniti: 5′ Karsdorp, 12′ Zubeldia, 17′ Mancini, 39′ Rico, 88′ Fernandez

Espulsi: 90+7′ Fernandez

Note: segnalati 5′ di recupero (PT), segnalati 7′ di recupero (ST)

Cronaca

90+8′ – Arriva il triplice fischio finale. La Roma supera il turno e accede ai quarti

90+7′ – Nervosismo in campo. Smalling e Fernandez ammoniti per essersi attaccati in campo. Doppio giallo per il giocatore della Sociedad

90+3′ – Fernandez prova di testa su un tiro deviato, palla a lato

88′ – Ammonito Fernandez per la Sociedad

87′ – Quinto cambio giallorosso, esce Pellegrini ed entra Bove

85′ – Continuano i baschi a muovere il pallone, ma gli spazi sono intasati. Ennesimo giro dalla bandierina per Kubo

79′ – Cambio offensivo per la Real Sociedad, esce Mendez ed entra il 2004 Cho.

77′ – Kubo prova a giro col mancino, palla a lato, sotto gli occhi di Rui Patricio

75′ – Doppio cambio per la Roma: escono Dybala e Belotti ed entrano Abraham e El Shaarawy

74′ – Zubeldia prova di testa, palla alta di nulla

71′ – Doppio cambio per i baschi: escono Oyarzabal e Gorosabel, entrano Kubo e Sola

68′ – Oyarzabal a colpo sicuro prende la traversa, dopo essersi lanciato sulla prima ribattuta di Rui Patricio. Poi Belotti interviene a chiudere e subisce fallo

67′ – Lungo possesso della Real Sociedad, che alla fine guadagna un giro dalla bandierina

62′ – Cambio per la Real Sociedad, esce Sorloth ed entra Fernandez.

61′ – Ibanez chiude sull’iniziativa laterale di Sorloth

56′ – Sale di giri il motore della Sociedad. Zalewski attento a chiudere sulla conclusione ravvicinata di Merino

54′ – Wijnaldum chiude bene sulla conclusione di Mendes

47′ – Sorloth colpisce da solo di testa all’altezza del dischetto, conclusione alta

46′ – Inizia la ripresa della sfida dell’Anoeta

45+5′ – Finisce il primo tempo

45+1′ – Il Var annulla la rete di Smalling per fallo di mano

45′ – GOOOOOOL! Smalling si inserisce sul calcio d’angolo di Dybala e insacca Remiro

41′ – Entra Zalewski. Karsdorp costretto a lasciare il campo per un vistoso taglio subito nel contrasto con Rico

39′ – All’ennesimo fallo di Rico su Karsdorp, il terzino della squadra spagnola viene ammonito

31′ – Rui Patricio blocca anche la conclusione di Merino dalla distanza

29′ – Rui Patricio neutralizza la conclusione mancina di Mendes, dal vertice dell’area

27′ – Cristante a terra dopo un contrasto duro con Sorloth

24′ – Intervento molto duro di Rico su Dybala che resta a terra

22′ – Cross teso di David Silva, Smalling allontana bene in angolo

17′ – Ammonito Mancini per proteste

15′ – Tiro di Dybala dagli sviluppi di punizione, conclusione deviata che spiazza il portiere Remiro, ma esce a lato

12′ – Abbattuto Spinazzola, dopo un doppio dribbling viene fermato da Zubeldia, ammonito

9′ – Ammonito il team manager giallorosso Cardini

5′ – Ammonizione per Karsdorp, l’olandese ha commesso fallo su Rico in ripartenza

2′ – Punizione di Pellegrini allungata in corner

1′ – Inizia il match

Prepartita

20:28 – Inizia il riscaldamento all’Anoeta

19:57 – Questi invece gli 11 di Alguacil per la sfida

19:45 – Le scelte ufficiali di Mourinho per la gara di ritorno

19:20 – La Roma arriva all’Estadio Municipal de Anoeta

18:48 – Spogliatoio pronto per la gara