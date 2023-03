Real Sociedad-Roma, arbitra il rumeno Kovacs. Ha diretto la finale di Conference League, positivi anche gli altri due precedenti

István Kovács sarà l’arbitro di Real Sociedad–Roma. Assistenti del fischietto romeno i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Horatiu Fesnic quarto uomo. Coppia tedesca al monitor: Bastian Dankert al Var, Sören Storks Avar.

Kovács è stato il direttore di gara della finale contro il Feyenoord di Conference League. Positivi anche gli altri due precedenti: successo per 4-0 contro lo Zorya nei gironi della medesima competizione vittoria nei playoff dell’Europa League 2020-21 in casa del Braga (0-2). Se con la Roma i precedenti sono tutti favorevoli ai giallorossi, non si registrano invece incroci con la Real Sociedad.