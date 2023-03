Real Sociedad-Roma 0-0, la moviola dei quotidiani: da rigore la trattenuta di Le Normand su Dybala. Corretto l’annullamento del gol di Smalling

Pagine Romaniste – Clima rovente sugli spalti, di più in campo. Partita spigolosa, rude. Finanche troppo. Gioco spezzettato per i tanti falli della Real Sociedad, non sempre sanzionati a dovere, nonostante i gialli estratti da Kovacs. Il fischietto romeno, direttore di gara della finale di Conference (salutata dalla Lazio) contro il Feyenoord, ignora la trattenuta di Le Normand sul martoriato Dybala. Il contatto avviene in area, ma del rigore neppure l’ombra.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport – Passano appena cinque minuti e spunta già il primo giallo della serata: lo prende Karsdorp, per una manta a Rico che lo ha appena saltato. Segnale inequivocabile del metro di valutazione che intende tenere l’arbitro Kovacs prima di ignorare la trattenuta da rigore di Le Normand su Dybala in piena area.

Ammonito anche Zubeldia, che travolge Spinazzola. Nel mezzo, sanzionato pure il team manager Cardini che in panchina protesta per un fallo su Dybala non rilevato. Braccio galeotto di Smalling, all’inizio dei cinque minuti di recupero del primo temp: gol annullato, dopo la segnalazione del Var, quando la Roma sblocca la partita su palla inattiva. Manca una punizione dal limite per la Real Sociedad: spinta di Mancini su Kubo.