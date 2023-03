Real Sociedad, Illaramendi: “Crediamo nella rimonta, tutti insieme. I tifosi segneranno il primo gol”

Asier Illarramendi, centrocampista e capitano della Real Sociedad, ha parlato a Mundo Deportivo del ritorno contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Queste le parole dello spagnolo: “Sappiamo di essere capaci e crediamo in questa rimonta, ci pensiamo da domenica. Abbiamo dato molte ragioni ai tifosi per credere in questa squadra, il primo gol sarà segnato dai loro. Abbiamo bisogno della loro spinta e del loro sostegno. Sappiamo che Anoeta sarà al top, che saranno con noi, dandoci forza e calore. Rimonteremo insieme”.