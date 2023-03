Real Sociedad, Alguacil: “Rimonta possibile, ma complicata. Dobbiamo creare una temesta”

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Roma. Queste le parole del tecnico in vista del ritorno degli ottavi di Europa League:

Credete nella rimonta?

“Chiaramente è una cosa possibile, senza dubbio, anche se sarà complicato. Dobbiamo creare un’atmosfera spettacolare, una tempesta. Dobbiamo essere coraggiosi e uniti possiamo riuscirci. Non posso che essere orgoglioso di questa squadra. Come allenatore, sono consapevole del fatto che possiamo ancora migliorare e io sono con loro”.

La chiave del match?

“Ovviamente segnare nei primi minuti, ma se l’1-0 arriva al 70′, da lì alla fine immaginate cosa potrebbe accadere. Sarà importante non subire gol, c’è tempo, ma è meglio realizzare l’1-0 il prima possibile”.

Cambierà qualcosa rispetto all’andata?

“Ci possono essere dei piccoli cambiamenti, ma non dico la formazione. Vedremo come andrà la partita domani. Ci saranno fasi, momenti, dettagli che dobbiamo correggere”.

Che gara si aspetta?

“Vorrei iniziare bene. Il punteggio è importante da rimontare, ma l’importante è la fine del match. Vediamo. Si giocheranno 97-98 minuti e poi chissà. Vediamo se è possibile rimontare. Siamo consapevoli che la partita può essere lunga e non c’è niente di sbagliato nell’arrivare al 70’ sullo 0-0. È importante che il sostegno dei tifosi sia sempre presente e loro non falliranno perché non lo fanno mai. Vogliamo dar loro una gioia”.

Ha provato i rigori?

“I rigori non mi piacciono, provarli potrebbe sollevare dei dubbi nei giocatori”.

Come immagini la tempesta perfetta?

“So come vorrei che finisse, con il tuo titolo: ‘notte storica, notte magica’”.