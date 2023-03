Real Sociedad, Alguacil: “Ci aspetta una grande sfida contro un grande rivale. Possiamo prenderci la vittoria”

Il tecnico del Real Sociedad Alguacil, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro i giallorossi. Queste le parole del tecnico pubblicate tramite Twitter:

La partita?

“Ci aspetta una grande sfida contro un grande rivale. Siamo pieni di aspettative e sappiamo di essere in grado di raggiungere la vittoria”

Quanto siete emozionati per questa sfida?

“Giochiamo in Europa League, a Roma, contro Mourinho e siamo agli ottavi. La squadra è molto emozionata e vogliamo fare una grande partita. Non vediamo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo. Voglio vedere come reagiranno i giocatori in gare di questo tipo”

Qual è il vostro obiettivo?

“Siamo chiari. Sono rimaste poche squadre e vogliamo andare avanti. Siamo a marzo, ma vogliamo di più”