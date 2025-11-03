Alla vigilia della sfida tra Liverpool e Real Madrid ad Anfield, ha parlato in conferenza stampa Dean Huijsen, giovane difensore olandese dei blancos.

Il classe 2005 ha espresso gratitudine verso le sue esperienze italiane:

“In Italia ho imparato a difendere bene. Sono molto grato alla Juventus e alla Roma. Lasciarmi andare è stata una loro decisione. Mi sono divertito molto in entrambi i club”, ha dichiarato.

Parole di riconoscenza per un percorso che, passando anche da Roma, lo ha formato prima dell’approdo al Real Madrid, dove ora sta cercando di imporsi con maturità e personalità.