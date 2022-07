Rds in pole per Radio Serie A

Milano Finanza (F. Bertolino) – Rds è in pole per realizzare Radio Serie A. Ieri il presidente di Lega, Lorenzo Casini, ha rivelato la volontà dei club di creare una propria emittente su frequenze digitali (Dab). In autunno, perciò, la Serie A pubblicherà un bando per selezionare un partner tecnologico e commerciale. Alla gara dovrebbero partecipare più operatori fra cui Rai, Rtl e Rds.

Quest’ultima appare al momento favorita e ha già presentato alla Serie A un progetto articolato. Oltre ad occuparsi degli aspetti tecnici, il gruppo fondato da Edoardo Montefusco ha abbozzato anche una proposta di palinsesto che potrebbe includere la rassegna stampa, momenti di microfono aperto e una fascia dedicata alla celebre Bobo Tv, il programma di Christian Vieri. Almeno per i primi anni, invece, Radio Serie A non trasmettere la cronaca delle partite, dal momento che tali diritti spettano alla Rai fino al 2024.