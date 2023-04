Ravaglia: “Irrati frettoloso sul primo giallo per Murillo. L’espulsione ci ha messi in difficoltà”

Nicola Ravaglia ha commentato il ko per 3-0 della Samp contro la Roma. Di seguito le parole del portiere doriano.

RAVAGLIA A DAZN

La tua ultima da titolare nel 2012, Cesena-Roma, ricordi i marcatori?

Lamela, De Rossi e Bojan.

Quando hai saputo che avresti giocato?

Oggi nella riunione tecnica.

Soddisfazione per le parate?

Sì, era da tanto che non giocavo ed ero tanto emozionato. Poi ho pensato a divertirmi, perché in questo sport le cose vengono meglio così. Per quanto riguarda la squadra oggi siamo venuti senza timore reverenziale della Roma, abbiamo cercato di esprimere il nostro calcio. L’espulsione repentina ci ha messo in difficoltà, nel primo giallo Irrati è stato un po’ frettoloso e da lì sono nate le difficoltà. Abbiamo cercato di onorare al meglio la maglia e quello che è il nostro lavoro, in settimana lavoreremo per migliorare gli errori.

La sensazione da fuori è di grande compattezza, confermi? Come le gestite?

Il mister ci trasmette forte identità e appartenenza e noi vogliamo trasmetterle la domenica. Le difficoltà ci sono, sono molteplici e le conoscete tutti, ma ci teniamo ad onorare al meglio e siamo ancora convinti che la salvezza sia alla portata.

Mini torneo di 3 partite?

Sono 3 partite importantissime, conosciamo la caratura, ma sono convinto che il lavoro paga e se continuiamo a lavorare con questa abnegazione le nostre soddisfazioni ce le leveremo.