Ratko (padre Svilar): “Mourinho vuole assolutamente tenere Mile. Ha detto che avrà la sua occasione”

Ratko Svilar, papà del portiere Mile Svilar, ha parlato al portale belga Het Laatste Nieuws. Tra le altre cose si è parlato anche del futuro dell’estremo difensore giallorosso: “Un prestito? Non mi sembrava una cattiva idea, ma non vogliono lasciarlo andare. Mourinho vuole assolutamente tenere Mile e dice che avrà la sua occasione” Poi ancora: “C’erano anche interessamenti dall’Inghilterra e dalla Spagna. Inoltre, ci sono sempre state squadre belghe che volevano prenderlo in prestito e ce n’erano anche altre tre che volevano prenderlo gratuitamente la scorsa estate”.