Rashford: “Raggiunto il mio apice al primo anno con Mourinho”

Marcus Rashford spende parole al miele per Mourinho. Il talento del Manchester United, in una forma eccezionale in questa stagione, ha parlato in conferenza stampa del pregara contro il Brighton, partita poi persa dai Red Devils per 1-0. Queste le parole dell’attaccante: “Non so se questa è la mia stagione migliore. Per me conta vincere e al primo anno con Mou ho vinto tre trofei. Per ora è quello il mio apice”.

Come dargli torto: quell’anno Josè riuscì a conquistare Community Shield, Europa League e Coppa di Lega. Nel 2016/2017 peraltro i numeri dell’inglese furono da sballo: 29 i gol in 50 presenze. Insomma Mourinho ha lasciato un segno allo United nonostante l’addio tortuoso a Manchester.