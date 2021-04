Rashford a Smalling: “Non riesco a immaginare come ti senti ma spero che tu stia bene”

Una serata drammatica quella di ieri per Chris Smalling che è stato rapinato in casa alla presenza della moglie Sam e del figlio Leo di due anni. Tutta la Roma si è stretta intorno al suo difensore più carismatico ma non solo, anche Marcus Rashford con un tweet ha dimostrato la sua vicinanza all’ex compagno di squadra. Ecco le sue parole:

“Pensando a te @ChrisSmalling e la tua adorabile famiglia. Mi dispiace tanto svegliarmi con la notizia questa mattina. Non riesco a immaginare come ti senti ma spero che tu stia bene”.

Thinking about you @ChrisSmalling and your lovely family. So sorry to wake up to the news this morning. Can’t imagine how you’re feeling but I hope you’re ok ♥️

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 16, 2021