Rapone da Cattelan: “La mamma del laziale è una sex worker”. La risposta del club

Nel corso del programma “Stasera c’è Cattelan“, Stefano Rapone è stato protagonista di uno sketch che ha creato polemiche nel mondo laziale. Il comico romano ha detto che “I cori da stadio dovranno essere più inclusivi e rispettosi. Per cui sentiremo cantare brani come la mamma del laziale è una sex worker“.

Immediata la reazione di Alessandro Cattelan, il quale ha tenuto a precisare come non si trattasse di “una presa di posizione contro i laziali”. La risposta del club bianconceleste non si è fatta però attendere.

Su Twitter, la società biancazzurra ha postato delle immagini del presentatore con la maglia della Lazio, aggiungendo l’ironico: “C’era una volta Cattelan“. Lo stesso conduttore, noto tifoso dell’Inter, ha commentato con due cuori.