La Lega Serie A conferirà a Ranieri il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. Il riconoscimento, si legge nella nota emessa dalla stessa Serie A, verrà consegnato proprio domani, in occasione dell’ultima sfida stagionale tra Torino e Roma che, per Ranieri, è l’ultima della carriera.

Il premio fa riferimento a Venezia-Roma, quando il tecnico giallorosso ha chiesto ai propri giocatori di mettere il pallone fuori, in modo da permettere l’intervento dello staff medico per soccorrere un giocatore del Venezia infortunatosi nell’azione precedente.

A tal proposito, ecco le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A: “Claudio Ranieri ha fatto del fair play il valore cardine della propria carriera costellata da numerosi successi. Prima di essere un grande allenatore, si è confermato un grande uomo. Ranieri è emblema di eleganza, correttezza e signorilità”.