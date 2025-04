Il Messaggero (S. Carina) – Ranieri mostra sempre il suo lato sorridente, ma dietro quella maschera c’è un tecnico duro e deciso. Non guarda in faccia nessuno, come dimostrano le esclusioni eccellenti di Paredes e Hummels. L’argentino, rilanciato da Claudio dopo l’ostracismo con Juric, è sparito dai radar da quando ha dichiarato di voler tornare al Boca.

Con Verona, Inter e prima ancora a Lecce è rimasto in panchina, scavalcato anche da Pisilli e Gourna Douath. Ranieri rilancia o accantona senza esitazioni, come già accaduto in passato con Totti e De Rossi.