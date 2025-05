Corriere della Sera (G. Piacentini) – Novanta minuti decisivi domani a Torino: la Roma si gioca il quarto posto e la qualificazione in Champions. Per riuscirci, dovrà battere il Torino e sperare che la Juve non vinca a Venezia.

Sarà l’ultima panchina di Claudio Ranieri, che si congeda così: “Ho dato tutto me stesso. Il nuovo allenatore lo abbiamo preso: quando andrà via, i tifosi saranno molto dispiaciuti. Quella del futuro sarà una grande Roma”.