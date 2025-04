Corriere della Sera (G. Piacentini) – Vittoria pesantissima per la Roma a San Siro: l’1-0 sull’Inter mantiene i giallorossi in corsa per la Champions (-2 dalla Juventus). Per Ranieri è il 18° risultato utile di fila e il primo successo contro una big. “Non era facile, ma abbiamo giocato con determinazione. Stiamo bene fisicamente, quindi era giusto osare”, ha detto il tecnico, spiegando la scelta del doppio attaccante e di Koné davanti alla difesa.

Soulé, ancora decisivo, cresce anche in fase difensiva: “La sua stoffa è molto pregiata”. Ranieri tiene i piedi per terra: “Non mi piace promettere, lavoriamo e vediamo”. Ancora un 1-0, il settimo, e la dedica ai tifosi. Sul futuro scherza: “Se mi mancherà il calcio andrò ai giardinetti”.