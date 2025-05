ROMA – Un nuovo murale comparso sui muri della Capitale ha catturato il cuore dei tifosi giallorossi. L’opera ritrae Claudio Ranieri, storico allenatore e simbolo di romanità, in veste quasi mistica: mano alzata in segno benedicente, accanto alla lupa capitolina, con una tunica che porta lo stemma dell’AS Roma sul petto.

A condividere l’immagine è stato proprio l’artista del murale, Drugi su Instagram, che ha accompagnato il post con un messaggio toccante e profondo, sulle note della canzone “La Cura”di Franco Battiato:

“Grazie per aver trasformato i fischi in applausi. Grazie per aver ridato fiducia ad un intero popolo. Grazie per averci ricordato il significato di essere romanisti. Hai scritto le pagine del calcio. Hai scritto le pagine di Roma.

Un tributo che va oltre il calcio, che parla di identità, di riscatto, di orgoglio. Ranieri, romano e romanista, è sempre stato considerato un allenatore del popolo: discreto, elegante, ma capace di imprese che restano nella memoria collettiva. Per la sua dedizione alla Roma e il legame viscerale con la città.

Questo murale non è solo un’opera d’arte urbana, è una dichiarazione d’amore. Roma non dimentica chi la rispetta, chi la rappresenta con dignità e cuore. Ranieri, in questo, è più di un allenatore: è un simbolo.