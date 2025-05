Tuttosport (D. Marchetti) – a quando sarà annunciato? Presto detto. «Quando Friedkin lo riterrà opportuno», la replica di Ranieri. E dunque testa sulla corsa Champions, ma ancora senza promesse e senza paragoni con l’impresa di Leicester. «Noi dobbiamo dare tutto in queste quattro partite – ribadisce più volte il tecnico. Lottare con il coltello tra i denti, poi vedremo. La pressione, poi, non è su di noi, ma su chi era più in alto». E il primo ostacolo to, sarà la Fiorentina, per una sfida in cui potrebbe essere ripresentata, come nella partita contro l’Inter, la coppia Shomurodov-Dovbyk. «È un’opzione», commenta Ranieri che poi difende il centravanti ucraino. «Non è un acquisto sbagliato, non può esserlo se sei il bomber della passata Liga. Poi c’è chi si adatta prima e chi dopo, ma il suo anno, nonostante possa crescere ancora tanto, è positivo: ci ha portato molti punti». La speranza a Trigoria è che ne possa portare altri e in queste ultime partite, regalando alla Roma una Champions che sei mesi fa era insperata, mentre oggi è lì, vicinissima. Quasi a portata di mano, seppure i giallorossi dovranno strappare il pass senza Dybala.