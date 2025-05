La Champions è ancora fattibile?

“Non lo so. Noi giocheremo come abbiamo sempre fatto, fino in fondo”.

Non siete riusciti a controbattere la forza fisica dell’Atalanta, come mai?

“Lo sappiamo che l’Atalanta è signora e padrona dell’intensità ci ha vinto una Europa League. Il rigore si può discutere se c’era o non c’era. Ci hanno sempre detto che il VAR interviene se c’è un errore. Ci hanno sempre detto che coi falli bassi si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l’intervento si pianta e tocca il ginocchio di Koné. O ci spiegano come attenerci oppure non si sa. Non si può fare una volta si è una volta no. C’era rigore, poi se vogliamo cambiare le regole partita dopo partita. Io sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere. Perché sei intervenuto? Li si vede che Pasalic tocca il ginocchio di Koné. Quello è rigore. L’ha dato l’arbitro. Una volta che l’ha dato non può intervenire. Questo c’è stato detto. Complimenti all’Atalanta, ma anche ai miei giocatori”.

“Cosa ha detto Marelli? Io non sto dicendo se è rigore o no, io chiedo se il rigore si può togliere con il Var se il fallo è un fallo basso. Poi a parlare del rigore possiamo stare ore. Non è questo. Vogliamo sapere per giustizia sportiva perche il Var è intervenuto. Poi se avete cambiato le regole e ora intervenite sempre noi lo accettiamo, non capiamo ma ci adeguiamo”.