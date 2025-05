Corriere dello Sport (R. Maida) – Claudio Ranieri è pronto a giurare sulla Roma che sta nascendo: “Non sono qui per fare l’uomo immagine. Friedkin è contento di ciò che ho fatto. E mi ha ribadito ciò che mi aveva detto all’inizio: avrò voce in capitolo, mi faro garante della filosofia della società. Per me è molto importante che questo sia stato confermato”.

Ranieri avrà peso nella sfera tecnica: “Non metterò bocca in cose che non mi riguardano. Anche il momento dell’annuncio del nuovo tecnico verrà deciso dal presidente”. Senza lasciarsi influenzare dalla classifica: “Il nostro piano non cambia con il piazzamento. Non mi risulta che alcuni allenatori abbiano posto la Champions come condizione per venire”.

Il modello è l’Atalanta: “Per quattro anni Percassi ha tenuto le aspettative basse pur lavorando per costruire il rullo compressore che vediamo oggi. Noi siamo più avanti rispetto a dov’era l’Atalanta nove anni fa ma dobbiamo acquisire questo genere di mentalità”.