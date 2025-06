Corriere dello Sport (R. Maida) – Claudio Ranieri parla da direttore generale nella conferenza stampa di presentazione di Gasperini: “Sono stato io a contattarlo. La decisione finale è stata di Friedkin: Gasperini è stato chiamato per costruire qualcosa che generi frutti rigogliosi”.

“Ha fatto bene ovunque e migliora i giocatori. In più è una persona schietta e ha personalità. La nostra squadra ha bisogno di una figura come lui, un allenatore che non si accontenta mai e vuole sempre il massimo da se stesso e dai giocatori. Quanto a me, mi comporterò da amico: se avrà bisogno di qualcosa, proverò a risolvere il problema”.