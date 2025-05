Tutti in piedi e con le lacrime che scendono su un viso pieno d’amore. L’Olimpico saluta Claudio Ranieri. E lo fa nel migliore dei modi: con la vittoria per 3-1 della Roma contro il Milan è stata l’ultima gara in casa da allenatore di Sor Claudio.

La società lo ha omaggiato con una statuetta raffigurante la lupa capitolina. A consegnargliela il capitano Lorenzo Pellegrini, operatosi due giorni fa in Finlandia ma oggi presente per salutare il mister; presente anche Gianluca Mancini, che dopo soli 2′ ha portato la Roma in vantaggio.

Ricevuto il premio, un commosso mister Ranieri si è rivolto all’Olimpico in uno dei momenti più significativi della storia del romanismo: “Buonasera a tutti (boato dell’Olimpico, ndr). Ricordo che più di 60 anni fa ero là, in mezzo a voi. Vi ringrazio: avevo chiesto il vostro aiuto perché tutti insieme potevamo fare qualcosa di grandioso. Manca l’ultimo passo. Ringrazio questi ragazzi che mi hanno seguito dal primo giorno. Ma la cosa più importante è che avete capito che avevamo bisogno del vostro aiuto. Grazie, infinitamente grazie”.