Claudio Ranieri ha rinunciato all’incarico di CT dell’Italia, ma prima del No c’era stato anche un colloquio Friedkin-Gravina. Secondo la ricostruzione di messaggero.it, il presidente statunitense aveva dato l’ok al doppio ruolo. Dai corridoi di Via Allegri filtra che il presidente Gravina ha sottoposto a Dan Friedkin un memorandum con i chiarimenti richiesti, che avrebbero reso compatibili i due incarichi. Lo stesso Friedkin lo ha valutato con Ranieri, che ha poi ritenuto di non percorrere più questa strada

Ranieri avrebbe voluto allenare la Nazionale ed aveva anche dato i nomi per la composizione dello staff. Secondo Il Romanista, però ha detto no dopo aver letto il memorandum delle cose che la Federazione gli avrebbe richiesto

Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA: “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”.