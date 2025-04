La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ripartire subito per evitare un ulteriore frenata dopo gli ultimi pareggi arrivati contro Juventus e Lazio. Centrare l’Europa sarebbe il regalo più dolce con cui Claudio Ranieri vorrebbe chiudere la sua carriera alla Roma. I giallorossi ora provano ad allungare la striscia di risultati consecutivi per continuare ad inseguire quella Champions League che solo 4 mesi fa era impensabile.

Contro l’Hellas Verona, Ranieri si giocherà qualche carta a sorpresa. Davanti ci sarà Shomurodov e non Dovbyk, che da un paio di giorni si dedica alle terapie al ginocchio sinistro. Niente doppio centravanti quindi, ma, ancora i due trequartisti (più probabile che insieme a Soulé ci giochi Baldanzi). A sinistra, potrebbe anche riposare Angelino per dare spazio a Salah-Eddine. Chance anche per Rensch, mentre, al centro della difesa torna Mats Hummels. In mezzo al campo ecco di nuovo Pisilli che nelle ultime uscite non era stato propriamente considerato.

In settimana, poi, Ranieri ha lavorato sulle marcature sui calci piazzati, problema da arginare se si vuole puntare all’Europa. Contro gli scaligeri si va alla ricerca del diciassettesimo risultato utile consecutivo, risultato che la Roma raggiunse solo con Spalletti nel 2015/2016. Adesso Sir Claudio rifa la Roma per provare la volata finale.