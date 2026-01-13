Claudio Ranieri intervistato ai microfoni di Mediaset parla della questione mercato, rivelando anche qualche retroscena sulla trattativa con Raspadori:

Le parole di Ranieri:

Sull’arrivo dei primi rinforzi:

“È arrivato Robinio Vaz e la Roma è forte su Malen.”

Raspadori?

“Non vorrei parlare di mercato ma per quando riguarda Raspadori abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che non era interessato alla nostra chiamata, abbiamo desistito. Sarà stato perché noi lo prendevamo in prestito, non lo so”