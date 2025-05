Il Messaggero (D. Aloisi) – Dopo due giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro l’Atalanta. Dybala continua la riabilitazione, gestione per Mancini e Cristante. Dovbyk–Shomurodov verso la conferma: l’ucraino fu decisivo nel finale dello scorso campionato. Saelemaekers cerca spazio, ma il Milan non intende abbassare la richiesta da 20/25 milioni: su di lui anche Newcastle e Nottingham Forest.

Ghisolfi lavora al rinnovo di Svilar fino al 2029: manca l’accordo, ma c’è ottimismo. Già oltre 60.000 biglietti venduti per Roma–Milan, con la Curva Sud pronta a salutare Ranieri. Allegri resta il nome più caldo per la panchina.