TuttoSport (D. Marchetti) – A Trigoria aspettano Gasperini in questi giorni. Le decisioni da prendere sono tante, a cominciare dal ritiro estivo che dovrebbe cominciare a Trigoria per poi spostarsi in Inghilterra.

Domani Gasperini sarà a Roma per il matrimonio di Scamacca. Poi ci saranno le firme, gli annunci e le prime scelte. Probabile che alla fine della settimana comunicherà data del ritiro e prime richieste di mercato. Nel suo inserimento lo aiuterà Ranieri, che sarà anche suo consulente.