Ranieri: “Per il FFP serviranno cessioni. Sancho? Operazione insostenibile”

Claudio Ranieri rompe il silenzio. L’intervista esclusiva andrà in onda nel pomeriggio su Sky Sport, ma intanto arrivano le prime anticipazioni. Il senior advisor giallorosso ha affrontato tutto: dai vincoli del Fair Play Finanziario alla situazione di Dybala e Pellegrini, passando per il mancato arrivo di Sancho.

Come procede il percorso per rientrare nei parametri del FFP?

“Innanzitutto, dovremmo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, come ci piazzeremo e come andrà in Europa League: sono tutte entrate che ci porteranno dei valori aggiunti. Poi, al limite, ci sarà da vendere qualcosa: non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso, ovvero l’esclusione dalle competizioni. Quindi, dobbiamo tenere i conti a posto”.

Con queste premesse, com’era possibile l’arrivo di Sancho a quelle cifre?

“Era economicamente molto pesante, ma i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, finché non si sarebbe venduto qualche pezzo pregiato non si poteva fare. Quel pezzo pregiato non credo si sarebbe mai venduto, perché al momento ce li vogliamo tenere. Dovevamo inserire dei giovani nella speranza che il tecnico li avrebbe valorizzati al massimo così da poterli rivendere per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario”.

Su Gasperini, Pellegrini, Dybala e i Friedkin…

“Gasperini ha avuto un approccio ottimo. I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Dipendono dal campo. Dai Friedkin il massimo sostegno”.