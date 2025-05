Il Messaggero (D. Aloisi) – Riparte da Bergamo la rincorsa al quarto posto e la Roma ha in mano il proprio destino. Con nove punti nelle ultime tre volerà in Champions League senza pensare alla classifica avulsa o alla differenza reti con la Juventus in caso di arrivo in coppia al quarto posto.

Il futuro passa da Gian Piero Gasperini. Allenatore che piace molto a Sir Claudio e che da qualche mese è in lizza per la panchina della Roma. Contatti ce ne sono stati, ma alcune richieste di Gasp avevano inizialmente raffreddato la pista che ora rischia di tornare più viva che mai. A marzo la prima apertura di Gasperini: “Roma piace a tutti, come la Nazionale“. Ma ci aveva pensato a Ranieri a smentire pubblicamente l’arrivo del tecnico che ha ancora un contratto fino al 2026 con l’Atalanta.

Oggi i due si rivedranno dopo l’incontro a Coverciano di fine aprile durante l’evento ‘Inside the Sport. Quel pomeriggio era presente anche il procuratore del tecnico dell’Atalanta.

Il rapporto con i romanisti non è dei migliori e si è incrinato notevolmente l’anno scorso dopo le dichiarazioni su Ndicka: “Le nostre partite sono state rinviate per motivi seri (morte di Joe Barone, ndc) e non per un codice giallo”. Probabilmente Ranieri si riferiva proprio a questo quando disse che il nuovo allenatore sarebbe potuto non piacere a tutti all’inizio.