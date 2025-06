Il rebus sulla nuova guida tecnica della Nazionale italiana si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC si muove per trovare un sostituto all’altezza, e il primo nome sulla lista resta quello di Claudio Ranieri, attuale Senior Advisor della Roma e figura di grande esperienza, stimata tanto a Trigoria quanto in ambito federale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ranieri avrebbe chiesto ai Friedkin, proprietari della Roma, il via libera per poter ricoprire un doppio incarico: mantenere il suo ruolo dirigenziale nei giallorossi e, contemporaneamente, guidare la Nazionale italiana. Una formula che, al momento, sembra trovare il gradimento tanto del tecnico quanto della FIGC, ma resta da capire se otterrà il via libera definitivo dalla proprietà americana del club capitolino.

Nel caso in cui l’ipotesi Ranieri dovesse saltare, la FIGC ha già pronta una valida alternativa in Stefano Pioli, profilo gradito per esperienza e profilo internazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere i nodi e dare finalmente una nuova guida tecnica agli Azzurri.