Corriere dello Sport (R. Maida) – Claudio Ranieri non può essere completamente soddisfatto del suo ultimo derby perché il pareggio lo lascia a -2 dai rivali e provoca un altro rallentamento in classifica. Il settimo posto nella migliore delle ipotesi potrebbe valere la Conference. La Roma ha dei limiti strutturali che si avvertono negli scontri diretti. E nelle ultime sei sono previsti esami come Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Questa rischia di diventare una stagione di rimpianti: “Avrei voluto chiudere con una vittoria ma mi prendo il pareggio”. Ranieri riconosce che la Roma non è stata brillante: “La Lazio ha fatto qualcosa in più. Siamo stati troppo timidi”. Sicuramente Ranieri consiglierà a Friedkin di comprare un altro attaccante perché i gol sono sempre troppo pochi.