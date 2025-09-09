Corriere Dello Sport(J.Aliprandi) – Claudio Ranieri ha parlato da vero dirigente e trattato i temi più caldi di Trigoria, in primis la questione del settlement agreement. Ranieri ha chiarito nuovamente la situazione annuncianco cessioni e cambiamenti se i giallorossi non dovessero raggiungere i loro obbiettivi: dalla qualificazione in Champions, al percorso in Europa, fino alla valorizzazione dei giovani.

L’ormai dirigente della Roma ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della situazione: “Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come andrà in campionato e che percorso faremo in Europa League. Sono tutte entrate che portano dei valori aggiunti. Poi, al limite, ci sarà da vendere qualcuno perchè non possiamo prendere il cartellino rosso dalla Uefa. Lo scenario è questo: se benauguratamente arrivassimo in Champions, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto”.

In breve, dobbiamo puntare al quarto posto e provare a vincere l’Europa League; serve anche trovare uno sponsor per ricevere dei ricavi da inserire a bilancio dopo l’addio di Riyadh Season. Ranieri è la figura più vicina ai Friedkin che ha la facoltà di parlare pubblicamente: “Con la proprietà e la società c’è una sinergia totale. Ci possono essere delle opinioni diverse e per questo si fa un brainstorming: si pensa, si parla si sviscerano le problematiche che ci sono e poi i proprietari decidono”.