Claudio Ranieri è ad un passo dalla panchina azzurra. Lui la prima scelta per il post-Spalletti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il testaccino e i Friedkin hanno dato il via libera all’ipotesi doppio incarico: Ranieri non lascerà il ruolo da dirigente dei giallorossi nel momento in cui accetterà il ruolo di ct dell’Italia. Domani è attesa la fumata bianca a Coverciano. L’alternativa resta Pioli.