Claudio Ranieri è il primo nome per sostituire Luciano Spalletti, già sollevato dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale. La trattativa non è immediata, in quanto Ranieri è diventato dirigente della Roma e intende mantenere questo ruolo. Come riportato da Eleonora Trotta, si sta parlando quindi di un doppio incarico Roma–Nazionale. Il testaccino è tentato e sta riflettendo con la famiglia: oggi la decisione finale.