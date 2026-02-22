Durante il pre-partita del match di questa sera, Claudio Ranieri ha lasciato delle dichiarazioni sulla partita contro la Cremonese.

LE PAROLE DI RANIERI

Sono passati dieci anni da quell’impresa bellissima con il Leicester e c’è quel signore lì, proprio alle nostre spalle, Jamie Vardy. Le chiedo se vi siete già incontrati, se vi siete già parlati, perché a Cremona lei non c’era, però magari.

“No, no, non ci siamo più rivisti, per cui è bello adesso salutarlo“.

Che ricordi ci sono legati a quell’anno lì e legati a lui?

“Sono ricordi magnifici, anche perché non ci si aspettava né dalla squadra né da lui di fare tutti questi gol, ed è stato un anno travolgente“.

Si è detto che manca la Champions. Faccio ricorso al discorso di Gasperini ieri in conferenza stampa: la società aveva chiesto un programma di tre anni, un progetto di tre anni. Lui però vuole anticipare i tempi, «a me manca la Champions League, la voglio fare» e quindi ci sono anche gli elementi perché poi il mercato è stato completato a gennaio con giocatori forti. Come ci si arriva in Champions?

“Allora, la cosa importante è mettere le cose in chiaro. L’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene“.

Le volevo fare questa domanda, mister, su l’impatto di Malen. Lei ha fatto la Premier, ha fatto la Serie A. Questi giocatori del campionato inglese che arrivano e fanno la differenza, o comunque aiutano molto nel nostro campionato, è una questione di valore del giocatore e di essere al posto giusto nel momento giusto, come è anche la mia opinione, oppure c’è tanta differenza tra la Premier e la Serie A? Qual è la tua opinione, mister?

“Tutte e due, sono d’accordo con te: arriva nel momento giusto al posto giusto, con l’allenatore giusto. Ma è anche vero che c’è tanta differenza tra la Premier League e il nostro campionato. In Premier League, per via dei soldi, prendono giocatori giovanissimi a 50-60 milioni e non puoi competere con loro. In Premier lui giocava e non giocava, entrava e usciva e non ha trovato quegli spunti che invece qui nel campionato italiano sta trovando. Per cui io credo che sia un mix di tutte e due le cose. Noi ci teniamo stretto Malen perché sta facendo molto bene e gli auguriamo veramente di continuare su questa strada“.