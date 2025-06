Il Messaggero (S. Carina, A. Angeloni) – Claudio Ranieri, l’uomo che non va convinto ma aiuta a realizzare i sogni, purché non si trasformino in incubi. La Figc ci crede e lo aspetta come sostituto di Spalletti, dopo la sua ultima panchina azzurra. Ranieri è la persona giusta per affrontare le difficoltà dell’Italia, tra problemi e incomprensioni, con un Mondiale da raggiungere. Tuttavia, è legato alla Roma, e il regolamento Figc vieta agli allenatori delle Nazionali di svolgere attività per altre società durante la stessa stagione. Ranieri è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno, poi diventerà senior advisor.

Il doppio incarico è un fatto formale, Claudio sarà consigliere della proprietà, non della Roma. Un cavillo per aggirare il regolamento federale. Ranieri, a 73 anni, ha voglia di allenare la Nazionale, è sempre stato il suo sogno. Questo è l’unico modo per aggirare il conflitto di interessi, restando con un piede nella staffa giallorossa. Domenica sera, in ambienti Figc, si diceva: «Un modo si trova». Detto, fatto. Eventualmente, se la Roma dovesse perdere, Claudio resterebbe in Figc con altre mansioni. Dovrà lasciare la Roma solo per un anno: tre blocchi di partite a settembre, ottobre e novembre, più l’eventuale playoff di marzo (o un paio di amichevoli) prima del mondiale tra giugno e luglio 2026.

Ieri Ranieri si è confrontato con i Friedkin, che gli avevano affidato il destino della Roma. Lui ben lieto di accettare, coinvolto più che mai (l’allenatore Gasperini è una sua scelta). Ranieri diventerebbe ct dell’Italia dal 1 luglio, ma tutto deve essere metabolizzato.

Lizzato a Trigoria, il tifoso della Roma, non ha digerito la mossa della Federazione. Claudio è aperto ad allenare gli azzurri, ma c’è anche una preoccupazione di fondo. Ranieri, da quando è stato presentato il nuovo allenatore, è una figura centrale, quasi un DG occulto. È un garante per la piazza e per Gasperini. Tra i motivi che hanno spinto Gasperini a scegliere la Roma c’è proprio Ranieri. Cambiare le carte in tavola dopo la firma non gli è piaciuto. Ieri, a un evento benefico a Bergamo, ha preferito non rispondere: “Vediamo che succede…Deve decidere lui”. Ranieri ha già deciso.