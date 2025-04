Ranieri gela la Roma: “Per la Champions serve un miracolo”

La Repubblica (N. Maurelli) – Scommesse vietate, sogni proibiti. A chi volesse puntare un euro sulla qualificazione della Roma in Champions League l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri consiglia di tenere chiuso il portafogli. “Lo perdereste, siamo onesti”. Durante la conferenza stampa di ieri in vista della partita dell’Olimpico contro il Verona (si gioca stasera, ore 20.45) il tecnico ha ritinteggiato le speranze romaniste col pennello del realismo: “Se raggiungiamo la Champions è perché le altre crollano e noi facciamo un capolavoro. Siamo seri con i tifosi, non è possibile”. Così il tecnico ha strappato il quadro illusorio mostrato dal club a inizio stagione, con 120 milioni di euro investiti nel mercato estivo per ritrovarsi al solito posto: fuori dall’Europa dei grandi, come da sei anni a questa parte, quando la Roma ha calciato in porta il suo ultimo pallone con le stelle.

Daniele De Rossi il campanello d’allarme l’aveva già premuto a settembre, qualche attimo prima d’essere messo alla porta. “Rimanere fuori dalla Champions non sarebbe un fallimento”, aveva sentenziato dopo il pareggio 1-1 in casa del Genoa, fatale per la sua panchina. Certo, le parole di Ranieri suonano anche come pretattica, visto che sul tavolo da gioco del campionato restano 18 punti disponibili e il posto in Champions ne dista solo cinque.

Per completare l’arrampicata servono gli uomini migliori e Ranieri non esclude cambiamenti, a cominciare dal centravanti: “Dovbyk deve darmi di più”. Parole che spingono la candidatura di Shomurodov per un posto da titolare. Dietro all’uzbeko pronto anche Baldanzi. In attesa di un “mercato più libero” (il riferimento è ai paletti del fair play finanziario) che restituisca ai tifosi “una squadra in grado di lottare per il campionato”, che metta fine al tempo delle promesse non mantenute.