Proseguono i contatti tra la Roma e l’entourage di Mile Svilar per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Come riportato da Gianluca Di Marzio, oggi, mercoledì 4 giugno, si è tenuto un incontro a Trigoria tra la dirigenza giallorossa e l’agente del portiere. Presente anche Claudio Ranieri, che ha ricoperto un ruolo di “garante”, contribuendo a riportare serenità dopo alcune incomprensioni sorte nei giorni scorsi, principalmente legate a questioni economiche.

Il confronto si è rivelato utile a ricucire il dialogo e a riallineare le intenzioni. Il clima, ora più disteso, lascia intravedere spiragli positivi per un’intesa. L’agente di Svilar non ha avanzato richieste di commissioni o clausole rescissorie: l’obiettivo resta un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus. Le parti si aggiorneranno a breve per proseguire il dialogo e cercare un accordo definitivo.