Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – “Ora passo dall’altra parte, devo imparare tanto ma la voglia non manca”. Claudio Ranieri saluta la panchina e si prepara al nuovo ruolo di senior advisor della Roma. Ieri, al Teatro Cucinelli di Solomeo durante il Global Lunch dell’European Golden Boy, ha confermato: “Stavolta smetto davvero. Non do mai colpe a nessuno se non a me stesso per migliorare”.

Sull’ultima stagione: “Quando sono arrivato, i ragazzi avevano il morale sotto i tacchi. Ho cercato di entrare in simbiosi con loro”. Presenti all’evento anche Buffon e Galliani: “Claudio è il più bravo di tutti”, ha detto l’ad del Monza.