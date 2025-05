Il Tempo (L. Pes) – “Sarò il garante della Roma”. Claudio Ranieri torna a parlare con chiarezza del proprio ruolo dopo l’incontro con Dan Friedkin, che ha ribadito la fiducia nei suoi confronti: “Avrò voce in capitolo, non sarò un uomo immagine, ma mi assumerò delle responsabilità”.

Ranieri conferma che la proprietà punta a riportare la Roma stabilmente in Champions: “Il presidente vuole fare bene, sa che si è sbagliato in passato”. Sul nuovo allenatore: “L’annuncio arriverà quando lo dirà il presidente. Leggo che alcuni si sarebbero tirati fuori per la mancata Champions, ma a me non risulta”.

Domani sfida decisiva a Bergamo contro l’Atalanta, senza Pellegrini, fuori per infortunio: “Mi dispiace molto, quando un giocatore non rende è una sconfitta anche per me”. Pisilli in vantaggio su Paredes e Gourna–Douath per sostituirlo.