Purtroppo è arrivato, quel triste momento che pensavamo non sarebbe arrivato mai. Claudio Ranieri, al fischio dei 90 minuti della partita vinta contro il Torino, non è più l’allenatore della Roma. E anche se il suo percorso con la squadra, si è concluso con la nota amara della mancata qualificazione in Champions League, i tifosi da tutto il mondo non smettono di ringraziare il tecnico Testaccino.

Difatti anche nella capitale francese a Parigi, al di sotto della Torre Eiffel, il monumento più rappresentativo della nazione, è apparso uno striscione con un messaggio per il tecnico in riferimento al suo nuovo ruolo nella società giallorossa: “Panchina o scrivania del Romanismo la garanzia”.