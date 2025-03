Oggi Claudio Ranieri ha parlato per la conferenza stampa pre-partita delle 13:00 in vista della trentesima giornata di Serie A Lecce-Roma.

RANIERI IN CONFERENZA:

“Aspettate sabato e vedrete. Chi è arrivato in nazionale sono tornati bene. Troveremo un ambiente caldo una squadra che ci presserà tutto il tempo. Non c’è un favorito c’è l’allenamento che mi fa vedere chi può fare di più.”

Gasperini ha detto la Roma è come la nazionale piace a tutti. Può essere considerato un favorito per la panchina della Roma?

“Nessuno direbbe di non venire mai alla Roma. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi che invece quelli di cui ho parlato non ne avete tirato fuori neanche uno. Significa che siamo sulla buona strada. La scadenza è a fine della stagione il presidente saprà quando dirlo.”

Senza Dybala, come cambia la Roma, potremmo assistere con una Roma con la difesa quattro? E per Pellegrini tornerà centrale nella sua strategia come un giocatore senza Dybala?

Sono centrali tutti quanti, come ho detto oggi ai ragazzi. Non avendo più l’Europa giocheranno i 16 più pronti lo stato di forma del giocatore non può essere tutto l’anno magari adesso altre riposeranno. Nella Roma sono tutti centrali e avete visto come ho fatto, credo in quello che stiamo facendo, sanno che dovremmo spingere a fondo. La partita a Lecce sarà all’inizio della volata finale.

Il nome che uscirà per la panchina sarà un nome uscito da lei? Che valore ha l’empatia della Piazza nella scelta dell’allenatore ha importanza questo aspetto?

“ L’allenatore lo sceglieremo io e Ghisolfi, ma la scelta sta al presidente. La sensazione è che sceglierà un allenatore scelto da noi. La piazza è importante però sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma per cui può darsi che all’inizio non venga apprezzato il nome, ma poi vedremo i fatti, che sono quelli che contano. Sa che la Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze, per cui chi viene sa che deve sapere queste cose. Se io restassi perderemo un anno, io non sono il futuro della Roma. Chi viene sarà il futuro della Roma.”

Paredes ha detto che a gennaio ha fatto di tutto per tornare in Argentina. Come ha preso queste dichiarazioni, come ha gestito la situazione? Quanto ha inciso lei nel rinnovo di contratto del giocatore?

“Io ho inciso nel senso che lo voglio per il prossimo anno. Che lui ha detto che vuole tornare in Argentina, è come io che dico che voglio sempre tornare a Roma per cui l’ho presa con naturalezza. Non ha fatto di tutto per andarsene, sta qui. Contano i fatti.”

Lei ha detto che gli allenatori che ha incontrato non li avete citati. Quindi lei con Gasperini non ci ha già parlato?

“Con Gasperini, non ci ho mai parlato, l’allenatore della Roma sarà un altro”

Hummels sarà titolare a Lecce nonostante l’ultimo periodo non in forma?

“Hummels è un giocatore che è a mia disposizione e quindi potrebbe giocare”

È previsto che da qui a fine stagione, che il presidente si palesi davanti al pubblico e i tifosi e ci mette la voce e racconti un pochino la sua Roma e i suoi progetti insieme a lei, che è una estensione della presidenza?

“Ma perché è così importante? Per me il presidente, era quando avevo un progetto e a fine mese ci pagava poi che venga a parlare o non venga a parlare a noi non conta. Dovete sapere che il presidente del Chelsea, Abramovic l’ho visto più dopo, che non era più presidente che prima. Ditemi i presidenti nelle altre nazioni che parlano di fronte a i tifosi, solo in Italia vogliamo così. Lo ha detto già lui, vuole fare grande la Roma ha già speso 1 milione e non può comprare perché abbiamo questo gentlemen agreement. Più di così non va bene quello che dico io? Preferisco un presidente che parla poco e faccia tanto, poi che appaia o non appaia, conta poco”

Manu Kone ultimamente fatica con la Roma, prendendo conto al doppio scontro con il Bilbao, solo 12 minuti in campo. Come mai questa differenza tra Roma e Francia? E’ un problema suo, un problema del modulo della squadra?

“È un problema che era affaticato, si è riposato con me e ha giocato bene con la Francia. Vediamo, se lo vedo che ha recuperato in questi giorni sì, se no verrà in panchina”

Saelemakers è a disposizione come titolare? A che punto è con la trattativa?

“La trattativa, ne dovete parlare con Ghisolfi, non sono io la persona preposta. Sta tornando al suo rendimento ed è uno dei probabili giocatori che inizieranno la partita”

Come sta Dybala dal punto di vista mentale dopo l’operazione? L’’ha sentito soprattutto in un momento delicato per la Roma che lui vedrà da spettatore?

“ Sta molto bene, è molto soddisfatto di tutto com’è andato. Adesso, deve soltanto aspettare il nostro staff medico, che farà di tutto per per metterlo nelle migliori condizioni per farlo recuperare senza affrettare i tempi e senza ritardarli. Quello è un tendine che viene utilizzato spesso dai chirurghi per fare il crociato, per cui con il crociato ci si aspettano sempre i sei mesi. Per fortuna non è stato convolto un crociato per cui è stato tolto quel pezzettino che era deteriorato.IL recupero dovrebbe essere molto di meno, non sappiamo quando tornerà però”