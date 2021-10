Ranieri compie 70 anni: gli auguri social della Roma: il tributo è da brividi – VIDEO

Nel momento di difficoltà non si è mai tirato indietro ed ha preso una Roma che stava affondando. Claudio Ranieri ha guidato i giallorossi per due volte e nella prima ha rischiato anche di vincere lo Scudetto. Nell’ultima occasione un tributo gigantesco dello Stadio Olimpico che insieme salutava anche Daniele De Rossi che non avrebbe firmato il rinnovo del contratto. Oggi mister Ranieri compie 70 anni e la società, tramite il proprio profilo Twitter, gli fa gli auguri con un video veramente da brividi.

Happy birthday, Claudio Ranieri! 💛❤️ When the Curva Sud paid tribute… 😢 '𝐼𝑛 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑛𝑒𝑒𝑑, 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙. 𝑁𝑜𝑤, 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒.' #ASRoma pic.twitter.com/87DZ8VbG9f — AS Roma English (@ASRomaEN) October 20, 2020