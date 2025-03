Corriere dello Sport – Nella conferenza stampa che presenta la sfida di Lecce, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha avuto modo di toccare anche il tema Dybala, rientrato nella Capitale mercoledì dopo l’intervento a Londra: “Ho parlato con Paulo, sta molto bene ed è molto soddisfatto di com’è andata. Il nostro staff medico farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni per recuperarlo nella giusta maniera. Senza affrettare i tempi. Noi siamo fiduciosi e il ragazzo è contento per come è stato trattato“. Adesso Dybala dovrà osservare un periodo di riposo, prima di cominciare il lavoro tra casa e Trigoria. Con la voglia di poter essere utile anche come mental coach del gruppo.