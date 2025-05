Corriere dello Sport – Dopo un giorno di riposo, la Roma torna al lavoro per preparare l’ultima finale contro il Torino, decisiva per alimentare fino all’ultimo il sogno Champions. Ranieri gestirà con attenzione la parte atletica, puntando su esercitazioni con il pallone per mantenere alto il morale e la concentrazione. Atteso un aggiornamento sulle condizioni di Dovbyk, assente col Milan per un problema muscolare: nessuna lesione, il giocatore lavora individualmente e punta almeno alla panchina.

In attacco, al momento, c’è solo Shomurodov. Confermatissimo Soulé, protagonista del girone di ritorno con 8 partecipazioni a gol e 7 punti portati alla Roma nelle ultime 13 da titolare. Ranieri conta su di lui, che anche a Torino giocherà da esterno con compiti offensivi e difensivi, sostenuto da Dybala nel suo percorso di crescita.