Il futuro della Roma continua a essere al centro di riflessioni e valutazioni interne, non solo sul campo ma anche a livello dirigenziale. In questo senso, il tema dell’identità e del legame con la storia del club resta sempre attuale, soprattutto quando si parla di figure simbolo.

A fare chiarezza su uno degli argomenti più evocativi per l’ambiente giallorosso è stato Claudio Ranieri, Senior Advisor dei Friedkin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di un’intervista dedicata a vari temi legati al presente e al futuro della società.

Ranieri ha confermato che la proprietà sta seriamente valutando l’ipotesi di un ritorno di Francesco Totti all’interno dell’organigramma della Roma: “I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma”. A rafforzare il quadro ci ha pensato il giornalista Paolo Assogna, spiegando come i contatti tra le parti vadano avanti da tempo e che sia in corso una riflessione approfondita sul ruolo più adatto da affidare all’ex capitano.