In un clima di grande affetto e partecipazione, la Roma ha aperto le porte ai tifosi nel pomeriggio al Tre Fontane, per un allenamento speciale che ha visto la presenza di tante famiglie e piccoli sostenitori. Un momento di condivisione e vicinanza tra squadra e tifoseria, fondamentale in vista del decisivo finale di stagione.

Claudio Ranieri ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai tifosi presenti all’impianto dell’EUR, cogliendo anche l’occasione per porgere gli auguri di buona Pasqua: “Grazie per l’amore che ci date. I bambini sono il futuro della Roma”, ha dichiarato il tecnico giallorosso.

Un messaggio semplice ma carico di significato, che sottolinea ancora una volta il legame profondo tra la Roma e la sua gente, soprattutto con le nuove generazioni che rappresentano il domani del tifo romanista. Ranieri, con la sua solita umanità, continua a rafforzare il senso di appartenenza attorno alla squadra.