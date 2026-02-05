Claudio Ranieri, senior advisor della Roma ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Ranieri:

“Non non stiamo chiedendo di andare in Champions anche se è la volontà di tutti. Noi con la società abbiamo un progetto di 3 anni in cui cerchiamo di riuscire a fare bene. Ovviamente se riusciamo a migliorare nell’immediato sarebbe meglio, ma dobbiamo crescere.”

Quanto ha influito la sua decisione sulla scelta di Gasperini come allenatore della Roma?

“Abbiamo scelto insieme. C’era una lista di nomi poi i Friedkin hanno scelto lui dopo aver parlato con altri allenatori.”

Cosa pensa delle parole di Gasperini sulla giovinezza della rosa ?

“Ha detto quello che noi sappiamo dall’inizio. La voglia è quella di fare il meglio possibile ma dobbiamo costruire. Io non pensavo di poter vedere tutti questi arrivi sia nel primo che nel secondo mercato. È arrivato Malen, voleva Zaragoza e lo abbiamo preso. Vaz è stata un operazione voluta da tutti perché come le altre squadre europee spendono molto per i giovani, non puoi competere contro queste squadre senza provare a fare lo stesso.”

Cosa ci può dire sulle recenti voci delle tensioni tra Gasperini e Massara?

“Sono due caratteri differenti. Gian Piero martella tutti, martellerebbe anche Dio se fosse qui in società. Massara invece è una persona che riflette di più e cerca di far il meglio per la società.”

Cosa ne pensa di Malen e Zaragoza?

“Malen è di grande esperienza, Zaragoza è un giocatore che ci mancava, Malen già si è visto come riesce a smarcarsi e trovare spazi. Zaragoza dovrà adattarsi agli schemi di Gasperini perchè fino ad ora ha sempre giocato ala ma sarà utile per spaccare le partite.”

Se determinati giocatori in scadenza dovessero venire a bussare per un rinnovo cosa farete?

“Per sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte ingaggi sennò con questo fair play finanziario non ce la facciamo. In base alle parole del mister, le prestazione e la società vedremo cosa fare.”

Quanto sono coinvolti i Friedkin per il futuro?

“Mi sembra che il campo e lo stadio dicano quanto siamo coinvolti. Abbiamo preso un allenatore per 3 anni per arrivare in Champions e starci. Poi ci sarà il tempo per vincere lo scudetto. Più volte Gasperini ha detto quanti giocatori validi vuole, vorrebbe almeno 15 giocatori pronti ma non si può fare subito. Io sono sempre d’accordo con Gian Piero anche quando i Friedkin mi chiedono dei pareri.”

Lei e i Friedkin avete pensato ad un ritorno in società di Totti?

“Ci stanno pensando anche perché credo che possa essere fondamentale per la società. Lui è una parte della Roma.”