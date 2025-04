Il Messaggero (A. Angeloni) – Nemmeno José Mourinho era riuscito a ottenere risultati eccellenti contro le grandi squadre. Tuttavia, un exploit rimane impresso nella memoria: il 1° ottobre 2022, l’Inter ha perso 2-1 contro la Roma nell’ottava giornata di campionato. Quella è stata l’ultima volta in cui la squadra giallorossa ha sconfitto una grande in trasferta. Sono passati quasi mille giorni, precisamente domenica saranno 939. Questo numero riassume perfettamente il percorso della Roma negli ultimi anni, indipendentemente dal fatto che fosse allenata da Mourinho, Ranieri o altri. La Roma si è costantemente classificata al sesto o settimo posto, sempre dietro le grandi squadre.

È vero che Mourinho ha ottenuto due finali di Coppe europee, vincendo anche la Conference League. Tuttavia, in campionato, la Roma ha avuto prestazioni altalenanti nella corsa al posto in Champions League. La squadra ha mostrato momenti di grande forma, ma ha spesso perso terreno nelle fasi cruciali, non riuscendo a competere costantemente con squadre del suo presunto livello. Il percorso di Ranieri, che ha portato la squadra a ottenere risultati impressionanti come diciassette partite senza perdere, è stato positivo, ma rischia di essere vanificato dalle prestazioni dei suoi predecessori, De Rossi (tre punti in quattro partite) e Juric (dieci punti in otto partite). Gli scontri diretti non sono mai stati il punto di forza della Roma.